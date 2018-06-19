Vitor Baia: 'Ronaldo bir makine!'

Vitor Baia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son Avrupa şampiyonasındaki beklentimiz neyse milli takımdan beklentimiz yine aynı. Çünkü çok kuvvetli bir takımımız olduğunu biliyoruz. Dünyanın en iyi oyuncusu Ronaldo bizde olduğu için beklentimiz şampiyonluk. Her şeyden önce mükemmel bir hocamız var. Birbirine bağlı, iyi futbol oynayan bir takıma sahibiz" dedi.



Efsane kaleci, Son Avrupa şampiyonu olarak Rusya'ya gelmelerinin kendilerini baskı altına almadığının altını çizerek, "Kesinlikle Avrupa şampiyonu olmak bizi baskı altına almaz aksine öz güvenimizin tavan yapmasını sağlar. Oynayacağımız rakipler de bize çok daha fazla saygı duyacak. Baskı günlük hayatımızın bir parçası, biz büyük beklentilerle yaşamayı bilen insanlarız." ifadelerini kullandı.



- "Umarım Ronaldo koleksiyonundaki eksik olan kupayı kazanır"

Vitor Baia, Ronaldo'nun inanılmaz bir kariyere sahip olduğunu ve neredeyse tüm kupaları kaldırdığını belirterek şöyle konuştu: "Umarım Portekiz şampiyon olur ve Ronaldo turnuvaya damga vurur. Zaten İspanya ile oynadığımız ilk maç da bunun sinyallerini verdi. Umarım Ronaldo koleksiyonundaki eksik olan kupayı kazanır. Bu ona kısmet olur. Kulüp takımları ile akıl almaz başarılar elde etti. Portekiz ile Avrupa Şampiyonluğu kupasını da kaldırdı, kazamadığı tek kupa kaldı, o da Dünya Kupası. Umarım müthiş bir Dünya Kupası performansı gösterir ve hem o hem de biz hedeflerimize ulaşırız."

- "Ronaldo başarıya doymayan bir makine gibidir"

Ronaldo'nun kazandığı zaferlerle yetinmeyen bir karakter olduğunu vurgulayan, Portekizli efsane kaleci, "Ronaldo başarıya doymayan bir makine gibidir. Çünkü kazandığı zaferlerle asla yetinmeyen, hep daha fazla zafer isteyen bir futbolcu. Çok kararlı, çok çalışkan, limitlerini zorlayan bir oyuncu ve tabiİ ki bitmek bilmeyen bir isteği var. Portekiz halkı için de böyle bir oyuncuya sahip olmak büyük bir gurur kaynağı. Böyle bir oyuncu ile bu tarz turnuvalarda her an sonucu değiştirmeye yakın olan taraf sizsinizdir." şeklinde konuştu.



Ronaldo ve Messi kıyaslamasına da değinen Vitor Baia, "Ronaldo ve Messi birbirinden tamamen farklı profiller. Birbirinden farklı özelliklere sahipler. İkisi de bu dünyadan değil, farklı gezegenlerden gelmiş futbolcular. Bu iki oyuncu da dünya futbol tarihindeki yerlerini en güzel şekilde almayı hakediyor. Birbirlerinin şansı da neredeyse aynı döneme gelmeleri ve bu karşılaştırmanın yapılması." değerlendirmesinde bulundu.



- "Bir turnuvaya nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğiniz önemlidir"

Bir turnuvaya nasıl başladığınızın değil, nasıl bitirdiğinizin önemli olduğunu hatırlatan Portekizli futbol adamı, "Avrupa şampiyonasına başlarken çok iyi başlamamıştık ama iş ne zaman eleme aşamasına geldi orada gerçek gücümüzü gösterdik. Kötü başlayıp sonu iyi biten bir hikaye oldu ve bileğimizin gücü ile Avrupa Şampiyonu olduk. Dünya Kupası grup elemelerine de aynı şekilde başladık. Şimdi de ilk maçı İspanya ile oynamamız beni düşündürüyordu, o maçtan beraberlik aldık ve şimdi önümüzdeki iki maça bakıyoruz. Ne olursa olsun zorlukların üstesinden gelebilecek bir takımız. Bir turnuvaya nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğiniz önemlidir." yorumunda bulundu.



Vitor Baia, "Portekiz ile birlikte favori gördüğünüz diğer takımlar hangileri?" sorusuna ise, "Brezilya ve Almanya diğer takımların önünde. Kötü başlamaları bunu değiştirmez. Sonrasında Fransa ve Portekiz geliyor. Arjantin'i de unutmamak gerekiyor. Bunlardan biri Dünya Kupası'nı kazanacaktır." cevabını verdi.



- "Quaresma bir dahidir"

Portekizli efsane kaleci, Portekiz Milli Takımı kadrosunda bulunan Porto'dan eski takım arkadaşı olan Beşiktaşlı Ricardo Quaresma hakkında da övgü dolu sözler kullandı.



"Quaresma'nın kariyerinin başlangıcında onunla aynı soyunma odasını paylaşma şansı ve mutluluğuna eriştim." sözlerini kullanan Vitor Baia, şu ifadeleri kullandı:

"Quaresma bir dahidir. Çok sevdiğim bir futbolcudur, prensipleri ve değerleri vardır. Çok büyük bir kalbi vardır. Çok yarışmacı ve istekli bir oyuncudur. En ufak bir oyunda bile asla kaybetmek istemez, her zaman kazanmak ister. Quaresma, olağanüstü özelliklere sahip olmasına rağmen yaptığı tercihlerden dolayı Messi, Ronaldo kıyaslamasına girememiş bir futbolcudur. Çünkü kariyerinin başında Barcelona dönemi iyi geçmedi. Barcelona dönemi çok farklı olabilirdi. Hali hazırda çok iyi bir kariyeri var, büyük takımlarda oynadı ama ne kadar kariyeri iyi olursa olsun bundan çok daha fazlası olabilirdi."

- Pepe ve Beto yorumu

Portekizli futbol efsanesi, Spor Toto Süper Lig'de oynayan ve milli takımda yer alan diğer vatandaşları Pepe ve Beto hakkında da şu yorumda bulundu:

"Porto'dan takım arkadaşım da olan Pepe çok üst düzey bir stoper. Komple bir defans oyuncu, onda her şey vardır. Sürat, hava topu başarısı, agresiflik, bunların hepsi bir stoper için çok önemlidir. Aynı zamanda milli takımımızın da lider oyuncularından biridir. Çok tecrübeli bir isim, özellikle zor maçlarda onun tecrübesine çok ihtiyacımız olacak. Milli takımımızın iki üst düzey oyuncusunu kulüplerinde oynatabildikleri için Beşiktaş'ı kutlarım. Beto ile ilgili ayrı bir parantez açmak istiyorum. O da kendine enteresan bir kariyer yolu çizdi. Sevilla dönemi onun adına müthiş geçmişti. Ama Sevilla'daki dönemi ne kadar iyi geçtiyse de Portekiz'in büyük takımlarında oynadığı dönemde bir o kadar şanssızdı, fazla oynama şansı olmadı. Kariyerinin büyük bölümünü Portekiz dışında oluşturdu. Portekiz dışında ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gösterdi."

- "Dünyadaki en komple kaleci Manuel Neuer"

Efsane kaleci, Dünya Kupası'na katılacak takımların kalesini koruyacak isimleri de değerlendirdi.



Birçok milli takımın iyi kalecilere sahip olduğuna değinen Vitor Baia, "Neuer sakatlıktan çıktı ve formunun zirvesinde değil ama bana sorarsanız eski bir kaleci olarak dünya üzerindeki en komple kaleci olarak Manuel Neuer'i gösteririm. Onun dışında İspanya'dan De Gea, Belçika'dan Courtais var, bu ikisi de çok üst düzey kaleciler." şeklinde görüş belirtti.



- "Türkiye'ye karşı kurtardığım penaltı çok önemliydi"

Vitor Baia, Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri Avrupa şampiyonasında Türkiye'ye karşı oynadıkları çeyrek final maçını da unutamadığını söyledi.



"Türkiye maçı o turnuvadaki en önemli maçlarımızdan biriydi." sözlerini kullanan Portekizli eski milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Amsterdam Arena'da oynadık. Çok ortada bir maçtı, iki tarafa gidip geliyordu. O dönemki Türk Milli Takımı çok iyiydi. Ama o dönemde bizim şansımız dünyanın en iyi oyuncusunun da bizde oluşuydu, o da Figo'ydu. Olağanüstü bir oyuncuydu, o maçta da kilidi çözen isim olmuştu. Buna rağmen bazı problemler yaşadık. Geride oluşan problemleri ben çözmüştüm. O maçta bir penaltı kurtarmıştım. Türkiye'ye karşı kurtardığım penaltı çok önemliydi. Kurtarmasam maç berabere bitebilirdi. Maçı 2-0 kazandık. O maçla ilgili anılarım çok iyi, çünkü yarı finale yükseldik. Hem yarı finale çıktığımız hem de penaltı kurtardığım için benim için iyi hatıralar barındıran bir maçtı."