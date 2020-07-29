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29.07.2020 - 18:52 | | AA

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 2 bin 500 kişiyle koşulacak!

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 2 bin 500 kişiyle koşulacak!
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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoriye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 yarı maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da koşulacak. 

Yarı maraton, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan "Kovid-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi" kriterleri gereği sınırlı sayıda kişiyle yapılacak. 

Her yıl 10 ve 21 kilometre etaplarından oluşan maraton, bu sene yeni normal dönem önlemleri ile sadece 2 bin 500 sporcunun katılımıyla 21 kilometre şeklinde gerçekleştirilecek. 

Sporcular, başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısından, bekleme alanındaki düzenlemeye kadar alınan kararlara "www.istanbulyarimaratonu.com" adresinden ulaşabilecek.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 2 bin 500 kişiyle koşulacak

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