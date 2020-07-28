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28.07.2020 - 10:03 |

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 20 Eylül’de koşulacak

World Athletics tarafından Altın Kategori’ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül 2020 Pazar günü Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 20 Eylül’de koşulacak
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Dünya maratonlarının pek çoğunun ertelendiği veya iptal edildiği bu dönemde pandemiye dair tüm etkinlik kriterlerini yerine getirerek parkura çıkıyor olmanın ayrıcalığını ve heyecanını yaşıyoruz.

Yeni normal dönemde geniş katılımlı etkinliklerin hazırlıklarını yaparken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan “Kovit-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi” kriterleri gereği kategorilerde ve kişi sayılarında sınırlamaya gidildi.

Her yıl 10k ve 21k etaplarından oluşan İstanbul Yarı Maratonu bu yıl yeni normal dönem önlemleri ile sadece 2.500 Yarı Maraton/21K koşucusu ile koşulacak.

Başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısından, bekleme alanındaki düzenlemeye kadar her ayrıntı tek tek düşünülerek yapılan çalışmalara ve alınan kararlara sporcular www.istanbulyarimaratonu.com adresinden ulaşabilir.

İstanbul’un marka değerini yükselten, kentimizin uluslararası düzeyde tanıtımı için önemli bir yere sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu atletlerin kendi derecelerini geliştirebilmelerine olanak tanırken, Kasım ayında gerçekleşecek maraton öncesi hazırlıklarının en önemli adımı haline geliyor.

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