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16.08.2020 - 07:00 |

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda kayıt uzatma

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda kayıt tarihi, 17 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda kayıt uzatma
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül’de koşulacak. Organizasyonda bu yıl 10 kilometre koşularının yapılmayacak olması sebebiyle, bu kategoride başvuruda bulunmuş sporculara yarı maraton koşusu fırsatı sunmak için kayıt tarihi, 17 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonunda kayıt uzatma

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