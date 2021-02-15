Voleybolda 28. hafta programı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 28. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak Altekma-Arhavi Voleybol maçıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Altekma-Arhavi Voleybol (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)

17 Şubat Çarşamba:

14.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (Haldun Alagaş)

16.00 İnegöl Belediyespor-Haliliye Belediyespor (İnegöl)

16.00 Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)

17.00 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

18 Şubat Perşembe:

18.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

Öte yandan, Fenerbahçe HDI Sigorta-Solhan Spor karşılaşması ertelendi.