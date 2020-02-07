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07.02.2020 - 10:35 | | İSTANBUL (AA)

Voleybolda dev derbi: Fenerbahçe-Galatasaray...

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17'nci hafta maçları oynanacak.

Voleybolda dev derbi: Fenerbahçe-Galatasaray...

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 17'nci hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

9 Şubat Pazar:

13.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

15.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-PTT (Cengiz Göllü)

17.30 VakıfBank-Atlasglobal Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)

18.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın: 15.00 Spor Toto-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

15.00 Arkas Spor-Arhavi Voleybol (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi)

16.00 Sorgun Belediyespor-Halkbank (Sorgun)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

18.00 Ziraat Bankası-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)

10 Şubat Pazartesi:

18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)

 

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