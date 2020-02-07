Voleybolda dev derbi: Fenerbahçe-Galatasaray...
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17'nci hafta maçları oynanacak.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 17'nci hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
9 Şubat Pazar:
13.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
15.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-PTT (Cengiz Göllü)
17.30 VakıfBank-Atlasglobal Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)
18.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın: 15.00 Spor Toto-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
15.00 Arkas Spor-Arhavi Voleybol (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi)
16.00 Sorgun Belediyespor-Halkbank (Sorgun)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
18.00 Ziraat Bankası-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
10 Şubat Pazartesi:
18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)