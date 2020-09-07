Voleybolda dev maÃ§: FenerbahÃ§e-Arkas

FenerbahÃ§e HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Åžampiyonlar KupasÄ± maÃ§Ä±nda yarÄ±n Arkas Spor ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

TVF Bursa Cengiz GÃ¶llÃ¼ Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma TRT Spor 2'den naklen yayÄ±mlanacak.

GeÃ§tiÄŸimiz sezonun pandemi nedeniyle play-off mÃ¼sabakalarÄ± oynanmadan tescil edilmesinin ardÄ±ndan normal sezonu ligde birinci sÄ±rada bitiren FenerbahÃ§e HDI Sigorta ile ikinci sÄ±rada bitiren Arkas Spor'un karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceÄŸi mÃ¼sabaka seyircisiz oynanacak.

Åžampiyonlar KupasÄ±'nÄ± 3 kez mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼ren FenerbahÃ§e Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±, bu baÅŸarÄ±yÄ± 4. kez elde etmek iÃ§in mÃ¼cadele edecek.

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