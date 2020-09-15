15.09.2020 - 10:28 | | İSTANBUL (AA) -
Voleybolda Efeler Ligi'nde yarın 4 maç var
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci hafta yarın 4 maçla başlayacak.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftası yarın 4 maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
15.00 Solhanspor-İnegöl Belediyespor (Karşıyaka)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)
16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
18.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (Başkent)
17 Eylül Perşembe:
13.00 Arhavi Voleybol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Haliliye Belediyespor (Burhan Felek)
16.00 Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)