Voleybolda Efeler Ligi'nde yarın 4 maç var

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftası yarın 4 maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 Solhanspor-İnegöl Belediyespor (Karşıyaka)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

18.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (Başkent)

17 Eylül Perşembe:

13.00 Arhavi Voleybol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Haliliye Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)