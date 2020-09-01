Voleybolda ‘Geleceğin yıldızları’ tarih yazdı!

ERKAN AYRAÇ

Dev organizasyonda 2012’den sonra bir kez daha zirveye çıkan Genç Sultanlar’ın zaferi finaldeki rakibin Sırbistan olması sebebiyle ikiye katlandı. Ay-yıldızlı sporcular bu kaldırdıkları kupayla ‘Geleceğin yıldızları’ biziz mesajını da verdi.

Pandemi arasında uzun süre takım halinde idman yapamayan genç voleybolcular, formlarından bir şey kaybetmediğini gösterdi tüm Türkiye’yi sevince boğmayı başardı.

Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan gibi önemli bir ülkeyi 2-1 geriden gelerek 3-2 yenen ve kupayı kaldıran Genç Kız Milli Takımımız, hem zirveye çıktı hem de altyapıya yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi. ‘Geleceğin Sultanlar’ı biziz mesajını da gönderen ay-yıldızlı sporcular, bundan sonraki dönemde A Milli Takım’da da başarıların devam edeceğini kanıtladı.

Türkiye dev organizasyonda son olarak 2012 yılında zirveye çıkarken rakip yine Sırbistan’dı... Aslında bu zaferle güçlü rakiple hesap da kapandı. Çünkü Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı 2019 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde yenerek kupayı kaldırmıştı. Genç Sultanlar bu mağlubiyetin rövanşını da aldı.

Bütün takım tek tek dikkatleri üzerine çekerken kadrodan üç isim de Rüya Takıma girmeyi başardı. İpar Kurt turnuvanın MVP’si seçilirken, Lila Şengün ‘En İyi Pasör’ ve Gülce Güçtekin ise ‘En İyi Libero’ ödülünün sahibi oldu.

Erdoğan’dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda, Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı’nı kutladı. Milli takım oyuncularını ve teknik ekibi görüntülü arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Size güveniyorum, sizleri hep destekledim, desteklemeye de devam edeceğim. Türkiye’ye döner dönmez de tüm takımı Külliye’ye bekliyorum” dediği ifade edildi.

‘Tarih yazmaya devam’

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıkan Genç Kız Milli Takımı’nın tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2019 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’a 3-2 kaybettiğini hatırlanan Üstündağ, “Genç sultanlarımız, ablalarının rövanşını aldı. Bu da bizim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu” dedi.

TVF Başkanı, “Türk voleybolu tarih yazmaya devam ediyor. Türk voleybolu daha iyi günlerde, daha güzel başarılar yaşayacak” ifadelerini kullanırken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geleceğin A Milli Takım’ı bu kızlarımızdan oluşacak. A takımların başarısının temelleri, alt kategorilerdeki çalışmalarda yatıyor. Biz bunu biliyoruz ve yıllardır alt kategorilerdeki sporcularımıza yönelik yatırımlarımızla da gösteriyoruz. Bu başarıların devamı ancak planlı ve istikrarlı çalışmalarla mümkün olabilir.”

Altın madalya kazanan milli takım ile teknik ekibi kutlayarak emeği geçen herkesi tebrik eden Üstündağ, elde edilen başarının Türk sporu ve Türk voleybolu adına yapılan doğru işlerin göstergesi olduğunu vurguladı.