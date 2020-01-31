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31.01.2020 - 10:05 | | İSTANBUL (AA)

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta maçları yapılacak.

Voleybolda haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

16.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

19.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek)

Yarın:

19.30 Eczacıbaşı VitrA-Karayolları (Eczacıbaşı)

2 Şubat Pazar:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş (Burhan Felek)

15.00 PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)

3 Şubat Pazartesi:

19.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

15.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi)

15.30 Spor Toto-İnegöl Belediyespor (Başkent)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü)

16.00 Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol (Sorgun)

17.30 Ziraat Bankası-Halkbank (Başkent)

2 Şubat Pazar:

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta (Burhan Felek)

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