Voleybolda haftanÄ±n programÄ±
Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.
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TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu iki ligde haftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
BugÃ¼n:
14.00 TÃ¼rk Hava YollarÄ±-PTT (Burhan Felek)
16.00 KarayollarÄ±-FenerbahÃ§e Opet (BaÅŸkent)
15 Mart Pazar:
14.00 NilÃ¼fer Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ (Cengiz GÃ¶llÃ¼)Â
14.00 AtlasGlobal YeÅŸilyurt-AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (Burhan Felek)
17.00 VakÄ±fBank-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA (VakÄ±fBank Spor SarayÄ±)
16 Mart Pazartesi:Â
19.00 BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)Â
AXA Sigorta Efeler Ligi
YarÄ±n:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek)
15.00 Ziraat BankasÄ±-Sorgun Belediyespor (BaÅŸkent)
15.00 Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (Cengiz GÃ¶llÃ¼)
15.00 FenerbahÃ§e HDI Sigorta-Ä°negÃ¶l Belediyespor (Burhan Felek)
15.00 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali YÃ¼cel)
17.30 Spor Toto-Arkas Spor (BaÅŸkent)
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