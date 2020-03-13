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13.03.2020 - 10:57 | | Ä°STANBUL (AA)Â

Voleybolda haftanÄ±n programÄ±

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.

Voleybolda haftanÄ±n programÄ±

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TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu iki ligde haftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

BugÃ¼n:

14.00 TÃ¼rk Hava YollarÄ±-PTT (Burhan Felek)

16.00 KarayollarÄ±-FenerbahÃ§e Opet (BaÅŸkent)

15 Mart Pazar:

14.00 NilÃ¼fer Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ (Cengiz GÃ¶llÃ¼)Â 

14.00 AtlasGlobal YeÅŸilyurt-AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.00 VakÄ±fBank-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA (VakÄ±fBank Spor SarayÄ±)

16 Mart Pazartesi:Â 

19.00 BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)Â 

AXA Sigorta Efeler Ligi

YarÄ±n:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek)

15.00 Ziraat BankasÄ±-Sorgun Belediyespor (BaÅŸkent)

15.00 Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (Cengiz GÃ¶llÃ¼)

15.00 FenerbahÃ§e HDI Sigorta-Ä°negÃ¶l Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali YÃ¼cel)

17.30 Spor Toto-Arkas Spor (BaÅŸkent)

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Voleybolda haftanÄ±n programÄ±

Skorer Mutfak - 13 Mart 2020
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