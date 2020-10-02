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02.10.2020 - 09:38 |

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 7. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

13.00 İlbank-Sarıyer Belediyespor (Başkent)

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Eczacıbaşı VitrA (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Mimar Sinan)

15.30 PTT-Nilüfer Belediyespor (Başkent)

18.30 Karayolları-Fenerbahçe Opet (Başkent) 

Not: VakıfBank-Kuzeyboru maçı, ev sahibi takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

 

AXA Sigorta Efeler Ligi

 

4 Ekim Pazar:

13.00 Ziraat Bankkart-Altekma (Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

19.00 Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)

 

Not: Afyon Belediye Yüntaş-Solhanspor, İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Sorgun Belediyespor ve Haliliye Belediyespor-Arhavi Voleybol müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Voleybolda haftanın programı

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