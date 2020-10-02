Voleybolda haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

13.00 İlbank-Sarıyer Belediyespor (Başkent)

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Eczacıbaşı VitrA (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Mimar Sinan)

15.30 PTT-Nilüfer Belediyespor (Başkent)

18.30 Karayolları-Fenerbahçe Opet (Başkent)

Not: VakıfBank-Kuzeyboru maçı, ev sahibi takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

4 Ekim Pazar:

13.00 Ziraat Bankkart-Altekma (Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

19.00 Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)

Not: Afyon Belediye Yüntaş-Solhanspor, İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Sorgun Belediyespor ve Haliliye Belediyespor-Arhavi Voleybol müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.