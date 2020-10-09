Voleybolda haftanın programı
Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor (Cengiz Göllü)
15.00 Eczacıbaşı VitrA-Karayolları (Eczacıbaşı)
Yarın:
13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Burhan Felek)
15.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
17.00 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)
17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Sistem9 Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
20.00 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
AXA Sigorta Efeler Ligi
11 Ekim Pazar:
13.00 Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta (Arhavi)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)
15.00 Altekma-Spor Toto (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (Cengiz Göllü)
19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)
Not: Tokat Belediye Plevne-Halkbank, Sorgun Belediyespor-Haliliye Belediyespor ve Solhanspor-Ziraat Bankkart müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.