MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Voleybolda haftanın programı
09.10.2020 - 09:58 | | İSTANBUL (AA) -

Voleybolda haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak.

Voleybolda haftanın programı
ABONE OL

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor (Cengiz Göllü)

15.00 Eczacıbaşı VitrA-Karayolları (Eczacıbaşı)

Yarın:

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Burhan Felek)

15.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

 17.00 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)

 17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)

 17.00 Sistem9 Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

 20.00 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

11 Ekim Pazar:

13.00 Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)

15.00 Altekma-Spor Toto (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (Cengiz Göllü)

19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)

Not: Tokat Belediye Plevne-Halkbank, Sorgun Belediyespor-Haliliye Belediyespor ve Solhanspor-Ziraat Bankkart müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Voleybolda haftanın programı

 

 

Hollanda Milli Takım kampında ayak tenisi şov!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika haberi | Pelkas transferinde İstanbul detayı!
    Son dakika haberi | Pelkas transferinde İstanbul detayı!
  2. Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı
    Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı
  3. Galatasaray'ın elinden kaçırdığı Moder şov yapıyor...
    Galatasaray'ın elinden kaçırdığı Moder şov yapıyor...
  4. Son dakika haberi | Mesut Özil iyice gözden düştü
    Son dakika haberi | Mesut Özil iyice gözden düştü
  5. Son dakika haberi | Victor Moses Lokomotiv Moskova ile anlaştı!
    Son dakika haberi | Victor Moses Lokomotiv Moskova ile anlaştı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'da Terim'den Belhanda'ya yeni görev!

Galatasaray'da Terim'den Belhanda'ya yeni görev!

Löw Türkçe konuştu, Emre Can Almanca!

Löw Türkçe konuştu, Emre Can Almanca!

Fenerbahçe'de ayrılıkların temel nedeni maaş!

Fenerbahçe'de ayrılıkların temel nedeni maaş!

Galatasaray'dan Ümit millilerle maç

Galatasaray'dan Ümit millilerle maç

Sıradaki Haber