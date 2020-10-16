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16.10.2020 - 11:15 | | Ä°STANBUL (AA) -

Voleybolda haftanÄ±n programÄ±

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 10'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 9'uncu hafta maÃ§larÄ±yla devam edilecek.Â

Voleybolda haftanÄ±n programÄ±
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Â Misli.com Sultanlar Ligi'nde 10'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 9'uncu hafta mÃ¼sabakalarÄ± yapÄ±lacak

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, liglerde haftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

Misli.com Sultanlar Ligi

BugÃ¼n:

13.00 BeÅŸiktaÅŸ-VakÄ±fBank (Burhan Felek Vestel)

YarÄ±n:

13.00 PTT-KarayollarÄ± (BaÅŸkent)

13.00 BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

15.30 Sistem9 YeÅŸilyurt-Ä°lbank (Burhan Felek Vestel)

17.00 SarÄ±yer Belediyespor-Ã‡an GenÃ§lik Kalespor (BahÃ§ekÃ¶y Orman FakÃ¼ltesi)

18.00 NilÃ¼fer Belediyespor-AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (Cengiz GÃ¶llÃ¼)

18.30 EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-TÃ¼rk Hava YollarÄ± (EczacÄ±baÅŸÄ±)

20.00 FenerbahÃ§e Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

AXA Sigorta Efeler Ligi

18 Ekim Pazar:

13.00 Halkbank-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (BaÅŸkent)

15.30 Ziraat Bankkart-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (BaÅŸkent)

16.00 Afyon Belediye YÃ¼ntaÅŸ-Arhavi Voleybol (Prof. Dr. Veysel EroÄŸlu)

16.00 Ä°negÃ¶l Belediyespor-Spor Toto (Ä°negÃ¶l)

17.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (AtatÃ¼rk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

19.30 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

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Not: Solhanspor-Altekma ve Haliliye Belediyespor-FenerbahÃ§e HDI Sigorta maÃ§larÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle ertelendi.

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