Voleybolda haftanÄ±n programÄ±
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 10'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 9'uncu hafta maÃ§larÄ±yla devam edilecek.Â
Â Misli.com Sultanlar Ligi'nde 10'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 9'uncu hafta mÃ¼sabakalarÄ± yapÄ±lacak
TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, liglerde haftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
Misli.com Sultanlar Ligi
BugÃ¼n:
13.00 BeÅŸiktaÅŸ-VakÄ±fBank (Burhan Felek Vestel)
YarÄ±n:
13.00 PTT-KarayollarÄ± (BaÅŸkent)
13.00 BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
15.30 Sistem9 YeÅŸilyurt-Ä°lbank (Burhan Felek Vestel)
17.00 SarÄ±yer Belediyespor-Ã‡an GenÃ§lik Kalespor (BahÃ§ekÃ¶y Orman FakÃ¼ltesi)
18.00 NilÃ¼fer Belediyespor-AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (Cengiz GÃ¶llÃ¼)
18.30 EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-TÃ¼rk Hava YollarÄ± (EczacÄ±baÅŸÄ±)
20.00 FenerbahÃ§e Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
AXA Sigorta Efeler Ligi
18 Ekim Pazar:
13.00 Halkbank-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (BaÅŸkent)
15.30 Ziraat Bankkart-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (BaÅŸkent)
16.00 Afyon Belediye YÃ¼ntaÅŸ-Arhavi Voleybol (Prof. Dr. Veysel EroÄŸlu)
16.00 Ä°negÃ¶l Belediyespor-Spor Toto (Ä°negÃ¶l)
17.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (AtatÃ¼rk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
19.30 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
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Not: Solhanspor-Altekma ve Haliliye Belediyespor-FenerbahÃ§e HDI Sigorta maÃ§larÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle ertelendi.
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