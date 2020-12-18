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18.12.2020 - 10:58 | | İSTANBUL (AA) -

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 24. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 22. hafta maçları yapılacak.

Voleybolda haftanın programı
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Misli.com Sultanlar Ligi'ne 24. hafta maçlarıyla devam edilecek - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları oynanacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

14.30 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)

20 Aralık Pazar:

12.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)

13.00 PTT-Çan Gençlik Kalespor (TVF Başkent)

14.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.30 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)

16.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.00 Sistem9 Yeşilyurt-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

21 Aralık Pazartesi:

18.30 Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

13.00 Arhavi Voleybol-Haliliye Belediyespor (Arhavi)

Yarın:

12.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

13.00 Solhanspor-Afyon Belediyesi Yüntaş (Bingöl Karşıyaka)

15.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

16.00 Sorgun Belediyespor-Arkasspor (Sorgun)

20 Aralık Pazar:

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

15.00 Altekma-Ziraat Bankkart (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)

Not: İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto maçı ertelendi.

 

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