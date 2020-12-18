Voleybolda haftanın programı
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 24. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 22. hafta maçları yapılacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'ne 24. hafta maçlarıyla devam edilecek - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları oynanacak
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
14.30 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)
20 Aralık Pazar:
12.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)
13.00 PTT-Çan Gençlik Kalespor (TVF Başkent)
14.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.30 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)
16.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Sistem9 Yeşilyurt-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
21 Aralık Pazartesi:
18.30 Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
13.00 Arhavi Voleybol-Haliliye Belediyespor (Arhavi)
Yarın:
12.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
13.00 Solhanspor-Afyon Belediyesi Yüntaş (Bingöl Karşıyaka)
15.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
16.00 Sorgun Belediyespor-Arkasspor (Sorgun)
20 Aralık Pazar:
13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
15.00 Altekma-Ziraat Bankkart (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)
Not: İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto maçı ertelendi.