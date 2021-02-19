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19.02.2021 - 15:23 | | AA

Voleybol'da kritik mücadele ertelendi!

Türk Hava Yolları ile Sistem9 Yeşilyurt arasındaki CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçı 2 Mart'a ertelendi

Voleybol'da kritik mücadele ertelendi!
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Voleybol CEV Challenge Kupası'nda Türk Hava Yolları ile Sistem9 Yeşilyurt arasında 24 Şubat Çarşamba günü oynanması planlanan yarı final ilk maçı, 2 Mart Salı gününe ertelendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, iki ekip arasında oynanması planlanan karşılaşma, Türk Hava Yolları takımında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından 2 Mart'a ertelendi.

Eşleşmede rövanş karşılaşması ise 3 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Rakibine karşı her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran ekip, adını CEV Challenge Kupası'nda finale yazdıracak. İki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan ekip, finale yükselecek.

Voleybolda kritik mücadele ertelendi

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