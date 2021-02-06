Volkan Demirel: ‘Yeni bir seriye başlayacağız’

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı, Mehmet Aurelio ile idari koordinatör Selçuk Şahin taraftara seslendi.

Sarı-lacivertli formayla uzun yıllar derbi oynayan bu isimler, FB TV’de ‘Derbi Özel’ programına katıldı. Volkan Demirel, Galatasaray’a karşı yeniden uzun bir yenilmezlik serisi başlatacaklarını belirtip, “Bizim için bir bayram. İnanmamız ve istememiz önemli. Galatasaray derbilerinde inancımızı ortaya koyarsak hep kazanmışızdır. 21 senelik mazi geçen sene bozuldu. Zaten bir yerde bozulacaktı, geçen seneye denk geldi. Şimdi 20 senelik yeni bir seriye başlayacağız” dedi.



‘Çok iyi takımız’

Mehmet Yozgatlı da, “Derbiler özel maçlardır. Futbolcular için özel motivasyona gerek yoktur. Biz sadece hoca olarak detayları anlatırız. Hazırlıklarımızı yapacağız. Kazanan taraf biz olacağız. Çok çok iyi bir takımız, biz Fenerbahçe’yiz. İnşallah camiamızı sevindireceğiz” yorumunu yaptı.

Mehmet Aurelio, “Derbiye iyi hazırlanıyoruz. Derbiler her zaman zordur. İnşallah bu maçı kazanacağız” diye konuştu.

Selçuk Şahin ise, “Derbiler bayram günüdür. İnşallah yine hafta sonu iyi bir skor ve iyi bir oyunla kazanan biz oluruz” ifadelerini kullandı.

‘Gol atmak isterdim’

Volkan Demirel kaleci olduğu için derbide gol atma şansı olmadığını vurgulayıp, “Galatasaray’a gol atmak çok isterdim. Gol atamadık ama o da eksik kalsın. Bu formayı giymek çok büyük onur ve gurur. Çocukluktan beri Galatasaray maçlarında çok iddiaya girmişimdir. Çok kazandım, çok kaybettim. Bir taraftar olduğum için derbilerde elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Kendi sahamızda genelde hep biz kazanırız. Bu hafta da kazanan Fenerbahçe olacak” diye konuştu.

‘Sami Yen’deki derbi özeldi’

Fenerbahçe’nin eski yıldızları derbi hatıralarını da paylaştı. Selçuk Şahin, 2010’da Ali Sami Yen’de 1-0 kazandıkları maçı anımsatarak, “Galatasaray’la alakalı özel durumum malum, onlara karşı birkaç golüm var. Sami Yen’de attığım gol çok önemliydi. Sami Yen’deki son derbide benim golümle kazanmamız çok özeldi. O golden sonra telefonu bir açtım, 500 çağrı ve bir sürü mesaj vardı. O gün çok mutluydum” dedi.

Yozgatlı: Mutluluk verir

Galatasaray’a 2004’te Kadıköy’de attığı golü aktaran Mehmet Yozgatlı, “Derbide gol atmak büyük mutluluk verir. İlk kez 2003-2004 sezonunda derbi oynadım, Fenerbahçe’ye yeni transfer olmuştum. Şampiyonluk mücadelesi veriyorduk. Galatasaray’a golümü atmıştım. Attığım golde kaleye vurmadım, yalan yok. Rebrov’un pasında içeride Van Hooijdonk vardır diye topa dokundum. Top Mondragon’u geçsin istedim. Derbiyi kazandıktan sonra kendinizi resmen kral gibi hissediyorsunuz. Eve gidiyorsunuz herkes mutlu, sokağa çıkıyorsunuz herkes mutlu. İnanılmaz başka bir şey” ifadelerini kullandı.