Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Vural: Takımlarımız için Devler Ligi'ne katılmak hayal olabilir
15.10.2020 - 10:06 | | ESKİŞEHİR (İHA) -

Vural: Takımlarımız için Devler Ligi'ne katılmak hayal olabilir

Türk futbolunun duayen isimlerinden Yılmaz Vural, "Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak Türk futbolu için kayıp olur. Şampiyonlar Ligi’ne katıldığınızda çok büyük rakamlar var. Boşuna Real Madrid, Barcelona olunmuyor. Burada kazandıkları paralarla büyüdüler" dedi.

Vural: Takımlarımız için Devler Ligi'ne katılmak hayal olabilir
ABONE OL

Beşiktaş ve Galatasaray’ın ön eleme turlarında elenmesiyle Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralaması’nda zor duruma düştü. Sezona 11. sırada başlayan Türkiye, Ukrayna takımlarının başarılı sonuçlarıyla bir sıra geriledi. Türkiye şu an klasmanda 12. sırada yer alıyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Yılmaz Vural, Şampiyonlar Ligi’nin Türk takımları için çok önemli olduğunu söyledi.

"Boşuna Real Madrid, Barcelona olunmuyor"

Şampiyonlar Ligi’nden kazanılan paraların ciddi miktarlar olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Bundan sonra Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi’ne katılması hayal olabilir. Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak Türk futbolu için çok önemli bir kayıp olur. Çünkü Şampiyonlar Ligi’ne katıldığınızda çok büyük rakamlar var, çok ciddi paralar kazanılabiliyor. Boşuna Real Madrid, Barcelona olunmuyor, burada kazandıkları paralarla büyüdüler. Türk futbolu zaten ekonomik olarak zorlanıyor. Türk kulüpleri Avrupa da 12. sıraya çıkacak puanı toplayamayacak bir yapıda. Bakıldığında yurt dışından gelen oyunculara 5-8 milyon Eurolar neden veriliyor? Çok ciddi rakamlar verilip oyuncular da alınıyor bu çok büyük bir çelişki. Futbolda futbolun doğrularını uygulayabilirseniz işiniz kolay olur. Önemli olan sizin ne yapacağınızdır. Türkiye’de yeniden düşünülüp kulüp yapılarının maddi, manevi Avrupa’da başarılı olacak hale getirilmesi lazım" diye konuştu.

Vural: Takımlarımız için Devler Ligine katılmak hayal olabilir

 

    Maç Özeti | Fenerbahçe Beko 77-78 CSKA Moskova
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Vural: Takımlarımız için Devler Ligi'ne katılmak hayal olabilir
      Vural: Takımlarımız için Devler Ligi'ne katılmak hayal olabilir
    2. Transfer haberleri | Galatasaray, Bursaspor'un genç yıldızını takibe aldı!
      Transfer haberleri | Galatasaray, Bursaspor'un genç yıldızını takibe aldı!
    3. Galatasaray'da Taylan Antalyalı testi geçerse 11'de
      Galatasaray'da Taylan Antalyalı testi geçerse 11'de
    4. Arjantin'de ligler 30 Ekim'de başlayacak
      Arjantin'de ligler 30 Ekim'de başlayacak
    5. Zalgris Kaunas Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
      Zalgris Kaunas Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ta Welinton'un şaşırtan istatistiği

    Beşiktaş'ta Welinton'un şaşırtan istatistiği

    Nzonzi şaşırttı! Fransa Milli Takımı'na yükseldi...

    Nzonzi şaşırttı! Fransa Milli Takımı'na yükseldi...

    İngiltere-Danimarka: 0-1

    İngiltere-Danimarka: 0-1

    Beşiktaş'ta Gökhan Töre ikinci tercih

    Beşiktaş'ta Gökhan Töre ikinci tercih

    Sıradaki Haber