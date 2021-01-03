WADA'dan dikkat çekici değişiklik! Artık doping değiller

ONUR DİNÇER

Dünya Anti Doping Ajansı (WADA), 2021 yılı yasaklı maddeler listesini ve Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın yeni versiyonunu yayınladı. En dikkat çekici değişiklik, uyuşturucu kullanımı denince akla gelen isimler olan eroin, kokain, ekstazi ve esrar ile ilgili olarak gerçekleşti.

1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, adı geçen bu maddeler koşullu olarak doping olmaktan çıkartılarak, ‘kötüye kullanım’ sınıfına dahil edildiler. WADA’nın Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın ilgili yönetmeliğinin 4.2.3 maddesi kötüye kullanılan maddeleri, ‘Spor bağlamı dışında toplumda sıklıkla kötüye kullanıldıkları için yasaklılar listesine alınan yasaklı maddeler’ olarak tanımlıyor.

Bu gelişme ile birlikte; ‘kötüye kullanım’ sınıfına dahil edilen eroin, kokain, ekstazi ve esrar kullandığı tespit edilen sporcular artık eskiden olduğu gibi büyük cezalar almayabilecekler. Bu yasaklı dört maddeden herhangi birini kullandığı tespit edilen sporcu eğer, müsabaka dışı kullanımı ve bunun performansına bir etkisi olmadığını ortaya koyarsa doping yapmış sayılmayacak, çok az bir cezaya tabi tutulacak.

Bir çok spor dalından pek çok sporcu geçmişte bu maddeleri kullandıkları tespit edildiği için 2 ila 4 yıl gibi uzun sürelerle verilen cezalara maruz kalmıştı. Bundan böyle ise bu yasaklı maddelerin sportif performansı artırmadığı tespit edilirse, doping olarak nitelendirilmeyecek ve 1-3 aylık cezalar yeterli görülecek.

Tedaviyle iki aylık indirim

Kötüye kullanılan maddeler ile gerçekleştirilen doping ihlallerine ilişkin yaptırımlar, WADA yönetmeliğinin 10.2.4 maddesinde ele alındı. Buna göre sporcu eğer maddenin kullanımının müsabaka dışı oluştuğu, sportif performansla ilgisiz olduğunu ortaya koyarsa men cezası 3 ay olacak.

Bu kötüye kullanım için gerçekleştirilen tedavi programını sporcu başarılı bir şekilde tamamlaması durumunda bu ceza 1 aya inebilecek. Maddenin kullanımı müsabaka içi gerçekleştiği takdirde ise sporcu yine bunun sportif performansla bağlantısız olduğunu kanıtlarsa o zaman kullanım kasıtlı olarak değerlendirilmeyecek, cezai indirim söz konusu olabilecek.

Müsabaka içi dönem WADA tarafından, ‘Sporcunun katılacağı müsabakadan önceki gün gece yarısından hemen önce başlayan ve numune alım sürecinin tamamlanmasıyla sona eren zaman aralığı’ şeklinde tanımlanıyor.