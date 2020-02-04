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HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri Walter: "Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım"
04.02.2020 - 16:01 |

Walter: "Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım"

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Remi Walter, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Walter: "Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım"

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş, yönetiminde sürdürdü.

Sarı-siyahlıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız futbolcusu Remi Walter, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de futbol oynamanın ve BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giymenin güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giydiğini ancak sonucun kendisini memnun etmediğini aktaran Walter, şöyle devam etti:

"Önümüzde MKE Ankaragücü maçı var. O maçla takım ruhunu yakalayacağız. Bir seri yakalayacağız ve devam edeceğiz. Fizik olarak şu an kendimi iyi hissediyorum. İlk maçımı oynadım ve bu beni olumlu yönde etkiledi. Önümüzdeki maçlarda hem kendi performansımı yakalama açısından hem de Yeni Malatyaspor'un ligdeki başarısı için elimden geleni yapacağım."

Walter, takımdaki atmosferle ilgili, "Malatya'da çok mutluyum, takımın kalitesi iyi. Bu kaliteyi ortaya çıkaracağız, bir seri yakalayacağız. Şu an aklımda cuma günü oynayacağımız maç var." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan futbolcular ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanda üç gruba ayrılarak, pas çalışması, dar alanda kısa pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Tedavileri devam eden Teenage Hadebe ve Moryke Fofana antrenmana katılmadı.

 

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