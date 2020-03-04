Wanyama'dan sürpriz transfer! Galatasaray...

Bir süredir Tottenham'dan ayrılacağı konuşulan Victor Wanyama'nın yeni adresi belli oldu. Kenyalı futbolcu kariyerini ABD'de sürdürecek.

MLS'te Thierry Henry'nin çalıştırdığı Montreal Impact, Victor Wanyama transferini resmen duyurdu. Kanada temsilcisi 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Öte yandan oyuncu için Tottenham'a herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyeceği de belirtildi.

Adı geçmişte zaman zaman Süper Lig kulüpleriyle de anılan Victor Wanyama bu sezon Tottenham formasını yalnızca 4 maçta giydi.