Warriors-Cavaliers düellosunda 3. perde

Üst üste 3 yıl aynı takımların karşılaşacağı ilk Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline, Doğu Konferansı şampiyonu Cleveland Cavaliers 2'nci, Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors ise 5'inci şampiyonluk için çıkacak.

Geçen sezon LeBron James önderliğinde tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Cavaliers ile önceki yıldan farklı olarak Kevin Durant'in bulunduğu kadrosuyla normal sezonu lider bitiren Warriors, 71'incisi yapılacak NBA finalinde karşılaşacak.

2015 şampiyonu Warriors ile 2016 şampiyonu Cavaliers'ı karşı karşıya getirecek seri, aynı takımların arka arkaya 3 yıl karşılaştığı ilk NBA finali olacak. 2017 NBA finali, 2 Haziran Cuma günü sabaha karşı TSİ 04.00'te başlayacak.

Play-off'ların önceki turlarında olduğu gibi 2-2-1-1-1 formatında yapılacak final serisinde, 4 karşılaşmadan galip ayrılan takım, şampiyona verilen "Larry O'Brien Kupası"nı müzesine götürecek. İlk 2 maç, saha avantajını elinde bulunduran Warriors'ın, sonraki 2 maç da Cavaliers'ın sahasında oynanacak. Seri 7 maça uzarsa son 3 maç sırasıyla Warriors, Cavaliers ve Warriors'ın evinde yapılacak.

Warriors rekor kırarak finale çıktı

73 galibiyetle normal sezonda en fazla maç kazanan takım, 24 galibiyetle en iyi sezon başlangıcı ve 54 maçla en uzun iç saha galibiyet serisi rekorlarını kırdığı 2015-16 sezonunda şampiyonluğu Cavaliers'a kaptıran Warriors, geçen yılın rövanşını almak istiyor.

Finale kadar oynadığı 12 maçı da kazanarak ve play-off'lardaki rakiplerine ortalama 16,3 sayı fark atarak rekor kıran Warriors için 2017 finalindeki en önemli fark, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green'den oluşan iskelet kadroya, ilk şampiyonluk yüzüğünü takmak amacıyla katılan Kevin Durant olacak.

Play-off'lar boyunca yüzde 55,6 isabetle, maç başına 25,2 sayı atan, 7,8 de ribaunt alan Durant, Cavaliers savunmasını oldukça zorlayacak.

2015 ve 2016'da normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Stephen Curry ise play-off'larda 28,6 sayı, 5,5 ribaunt, 5,6 asist ortalamalarıyla öne çıkıyor. Curry ve Durant'e, 14,4 sayı ortalamasıyla Klay Thompson ve karşılaşma başına ürettiği 13,9 sayı, 8,7 ribaunt, 7,2 asist, 2,1 blok ve 1,9 top çalmayla Draymond Green eşlik ediyor.

Daha önce çıktığı 8 finalin 4'ünü (1947, 1956, 1975, 2015) kazanan, 4'ünü de (1948, 1964, 1967, 2016) kaybeden Warriors'ın, yüksek temposu dikkati çekiyor. Warriors, Cavaliers'ın play-off'lardaki 48 dakikada ortalama 97,7 hücum geliştirme istatistiğine karşılık 102,6 kez hücuma çıkıyor.

Warriors Başantrenörü Steve Kerr'ün, sağlık durumu da seri için belirleyici olabilir. 2015'te geçirdiği sırt ameliyatının komplikasyonlarının tekrar etmesi yüzünden bir ayı aşkın süredir takımı yalnız bırakan Kerr'ün yerine görevi üstlenen yardımcısı Mike Brown'ın, eski takımı Cavaliers karşısında yapacağı hamleler önem kazanacak.

Cavaliers'ın kozu LeBron James

2007 ve 2015 finallerinde şampiyonluğu kaçırdıktan sonra geçen yıl şanssızlığını yenen Cavaliers, 4'üncü kez boy göstereceği NBA finalinde yıldız oyuncusu LeBron James'e güveniyor.

Miami Heat'ten sonra Cavaliers'ta da 4'üncü finalini oynamaya hazırlanan James, iki takımla 4'er kez finale çıkan ilk oyuncu oldu. Doğu Konferansı finali 5. maçında 5 bin 995 sayıya ulaşıp Michael Jordan'ı (5 bin 987 sayı) geçerek "NBA play-off tarihinin en skorer oyuncusu" unvanı alan James, play-off'larda performansını daha da arttırdı.

Normal sezonda 26,4 sayı, 8,6 ribaunt, 8,7 asist, 1,2 top çalma, 0,6 blok ortalamalarıyla oynayan James, play-off'larda ise maç başına 32,5 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 2,2 top çalma, 1,4 blok üretiyor.

Kritik anlarda skora yaptığı katkıyla öne çıkan Kyrie Irving'in 24,5 sayı, 5,6 asist, yüzde 47,5 üç sayı isabetiyle oynayan Kevin Love'ın ise 17,2 sayı, 10,4 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

Play-off'larda her 100 hücum başına attığı 120,7 sayıyla son 40 yılın en iyi ortalamasına sahip Cavaliers'ın, derin "bench"i de bir diğer avantajı. Tristan Thompson ve J.R. Smith gibi önemli rol oyuncularının yanında Channing Frye, Iman Shumpert, Richard Jefferson'dan oluşan Cavaliers yedekleri arasına bu sezon, Deron Williams, Kyle Korver, Derrick Williams'da eklendi.

Normal sezondaki maçlarda eşitlik var

Warriors, play-off'lardaki rakipleri Portland Trail Blazers, Utah Jazz ve San Antonio Spurs'ü de 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Cavaliers ise final yolunda karşılaştığı Indiana Pacers ve Toronto Raptors'ı 4-0, Boston Celtics'i ise 4-1 ile geçti.

Takımlar normal sezonda 2 kez karşılaştı. İki maçta da seyircisi önünde oynayan ekip kazandı. 25 Aralık'taki mücadele 109-108 Cavaliers, 16 Ocak'taki müsabaka ise 126-91 Warriors'ın üstünlüğüyle bitti.

Warriors'ın 117 sayı ortalaması, yüzde 37,5 üç sayı isabetine karşılık Cavaliers bu karşılaşmalarda 100 sayı ve yüzde 30,4 üç sayı isabetiyle mücadele etti.

James üst üste 7'nci finalinde

Kariyerinde 3 şampiyonluğu (2012, 2013, 2016) bulunan, 4 kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve 3 kez final serisinin (2012, 2013, 2016) MVP'si seçilen LeBron James, 1957'den 1966'ya kadar peş peşe 10 final oynayan Boston Celtics'in önemli isimlerinden sonra üst üste 7'nci kez finalde yer alan ilk isim olacak.

James, 1950'lerin ikinci yarısı ve 1960'lara damga vuran Celtics hanedanlığının unutulmaz üyeleri Bill Russell (art arda 10 kez), Sam Jones (9), Tom Heinsohn (9), K.C. Jones (8), Frank Ramsey (8) ve Bob Cousy'den (7) sonra bunu başaran 7'nci NBA oyuncusu olarak tarihe geçecek.

2011'den bu yana LeBron James ile aynı takımlarda oynayan James Jones da art arda 7. finalini görecek. Miami Heat'in kadrosunda bulunmasına rağmen 2011'deki final serisinde hiç forma giyemeyen Jones, parkeye çıkması halinde arka arkaya 6 NBA finalinde oynayan 9'uncu basketbolcu olmayı başaracak.

NBA finalinin "en"leri

NBA final serilerine ilişkin bazı istatistikler ise şöyle:

En çok şampiyonluk elde eden takımlar:

1. Boston Celtics - 17

2. Los Angeles Lakers - 16

3. Chicago Bulls - 6

En çok şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncular:

1. Bill Russell (Boston Celtics) - 11

2. Sam Jones (Boston Celtics) - 10

3. Tom Heinsohn (Boston Celtics) - 8

K.C. Jones (Boston Celtics) - 8

Tom Sanders (Boston Celtics) - 8

John Havlicek (Boston Celtics) - 8

Hala forma giyenler arasında en çok şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncular:

1. Tony Parker, Emanuel Ginobili (San Antonio Spurs) - 4

2. Dwyane Wade, Udonis Haslem (Miami Heat) - 3

LeBron James, James Jones (Miami Heat / Cleveland Cavaliers) - 3

Son 20 yılın şampiyonları

2016 - Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors (4-3)

2015 - Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers (4-2)

2014 - San Antonio Spurs-Miami Heat (4-1)

2013 - Miami Heat-San Antonio Spurs (4-3)

2012 - Miami Heat-Oklahoma City Thunder (4-1)

2011 - Dallas Mavericks-Miami Heat (4-2)

2010 - Los Angeles Lakers-Boston Celtic (4-3)

2009 - Los Angeles Lakers-Orlando Magic (4-1)

2008 - Boston Celtics-Los Angeles Lakers (4-2)

2007 - San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers (4-0)

2006 - Miami Heat-Dallas Mavericks (4-2)

2005 - San Antonio Spurs-Detroit Pistons (4-3)

2004 - Detroit Pistons-Los Angeles Lakers (4-1)

2003 - San Antonio Spurs-New Jersey Nets (4-2)

2002 - Los Angeles Lakers-New Jersey Nets (4-0)

2001 - Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers (4-1)

2000 - Los Angeles Lakers-Indiana Pacers (4-2)

1999 - San Antonio Spurs-New York Knicks (4-1)

1998 - Chicago Bulls-Utah Jazz (4-2)

1997 - Chicago Bulls-Utah Jazz (4-2)