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03.11.2018 - 10:20 |

Warriors rakip tanımıyor

NBA'de son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, sahasında Minnesota Timberwolves'u 116-99 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Warriors rakip tanımıyor
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Warriors'u sahasında oynadığı maçta galibiyete taşıyan isimler,

33 sayı, 13 ribaunt, 3 asistlik performansıyla Kevin Durant, 28 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle Stephen Curry ve 22 sayı ve 4 ribaund ile Klay Thompson oldu.

Konuk takımda Andrew Wiggins 22, Jimmy Butler 21 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Raptors'tan en iyi sezon başlangıcı

Deplasmanda Phoenix Suns'ı 107-98 mağlup eden ve geride kalan 9 maçta sadece 1 kez yenilen Toronto Raptors, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Raptors'ta Kawhi Leonard 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jonas Valanciunas 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Bu sezon açılış maçı dışında galibiyeti bulunmayan Suns'ta Deandre Ayton 17 sayı, 18 ribauntla "double double" yaptı.

Sonuçlar

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 95-120

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 111-119

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 105-107

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 111-134

Dallas Mavericks-New York Knicks: 106-118

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 100-110

Phoenix Suns-Toronto Raptors: 98-107

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 116-99

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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