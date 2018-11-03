Warriors rakip tanımıyor
NBA'de son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, sahasında Minnesota Timberwolves'u 116-99 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Warriors'u sahasında oynadığı maçta galibiyete taşıyan isimler,
33 sayı, 13 ribaunt, 3 asistlik performansıyla Kevin Durant, 28 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle Stephen Curry ve 22 sayı ve 4 ribaund ile Klay Thompson oldu.
Konuk takımda Andrew Wiggins 22, Jimmy Butler 21 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Raptors'tan en iyi sezon başlangıcı
Deplasmanda Phoenix Suns'ı 107-98 mağlup eden ve geride kalan 9 maçta sadece 1 kez yenilen Toronto Raptors, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.
Raptors'ta Kawhi Leonard 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jonas Valanciunas 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.
Bu sezon açılış maçı dışında galibiyeti bulunmayan Suns'ta Deandre Ayton 17 sayı, 18 ribauntla "double double" yaptı.
Sonuçlar
Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 95-120
Brooklyn Nets-Houston Rockets: 111-119
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 105-107
Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 111-134
Dallas Mavericks-New York Knicks: 106-118
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 100-110
Phoenix Suns-Toronto Raptors: 98-107
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 116-99