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03.11.2017 - 10:23 |

Warriors sonradan açıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, ilk çeyreğinde zorlandığı mücadelede konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 112-92 mağlup etti.

Warriors sonradan açıldı
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NBA'e 2 maçla devam edildi. Golden State Warriors, yıldız oyuncuları Kawhi Leonard ve Tony Parker'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği San Antonio Spurs karşısında ilk çeyreği 33-24 geride kapatmasına rağmen sonraki bölümlerde toparlanarak mücadeleden 112-92 galip ayrıldı.

Sezonun 6. galibiyetini elde eden Warriors'ta Kevin Klay Thompson 27 sayı, Kevin Durant 24 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 21 sayı ve 8 ribaunt, Draymond Green ise 16 sayı ve 7 asistle takımına katkı sağladı.

Mağlubiyet ve galibiyet sayısı 4'te eşitlenen Spurs'te LaMarcus Aldridge 24 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Kyle Anderson ise 16 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamladı.

Blazers son saniyede kazandı

Batı Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın bitime 0,7 salise kala kaydettiği üç sayılık atışla konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 113-110 yendi.

Blazers'a sezonun beşinci galibiyetini getiren Lillard, 32 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla aynı zamanda sahanın en skorer ismi oldu. Jusuf Nurkic 28, CJ McCollum ise 22 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun beşinci mağlubiyetine engel olamayan Lakers'ta Brook Lopez 27, Kyle Kuzma 22, Brandon Ingram, Kentavious Caldwell-Pope ve Jordan Clarkson 14'er sayı kaydetti

NBA'e 12 maçla devam edilecek.

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