Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Watford-Liverpool: 3-0
29.02.2020 - 22:23 |

Watford-Liverpool: 3-0

Premier Lig'de açık ara puan farkıyla şampiyonluğa koşan Liverpool bu sezon ilk yenilgisini yaşadı. Watford'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Kırmızılar'ın 'namağlup şampiyonluk' hayalleri başka bahara kaldı.

Watford-Liverpool: 3-0
SKORER DIŞ HABERLER

Premier Lig'de bu sezon Liverpool bir ilki yaşadı.

Şampiyonluğa emin adımlarla koşan Kırmızılar deplasmanda Watford'a 3-0 boyun eğerek bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Liverpool, Manchester United beraberliğinin ardından 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.  

Sarr'dan müthiş performans

Vicarage Road'ta ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada müthiş bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekibin gollerini 54 ve 60'ta Sarr, 72'de Deeney kaydetti. Bu sonuçla Liverpool 79 puanda kalırken, tarih yazan Watford puanını 27'ye yükseltti.

 

Watford-Liverpool: 3-0

  

 

Tamer Tuna: "Son dakikada o golü yiyen takım olmamalıydık"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Schalke'de forma giyen Ozan Kabak sakatlandı

Schalke'de forma giyen Ozan Kabak sakatlandı

Son dakika | Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti!

Son dakika | Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti!

Alp: Filip Novak kalmak istiyor

Alp: Filip Novak kalmak istiyor

Bilazer: 2. yarıda oyuncu değişiklikleri ile skoru elde ettik

Bilazer: 2. yarıda oyuncu değişiklikleri ile skoru elde ettik

Sıradaki Haber