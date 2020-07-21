Watford - Manchester City maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Watford henüz ligde kalmayı garantilemedi ancak ani bir kararla Nigel Pearson görevden alındı. Takımı son sıradayken devraldı, aradan geçen zamanda maç başına 1.25 puan da topladı ama Gino Pozzo'nun kararıyla Pearson gitti, son 2 maçta takımın başında Hayden Mullins olacak. Daryl Janmaat, Gerard Deulofeu ve Isaac Success sakat. Troy Deeney ve Adam Masina'nın durumları maç saati netleşecek. Etienne Capoue'nin oynaması şüpheli.

Arsenal karşısında topa hükmettiler, oyunu rakip sahaya yıktılar ama bir türlü arzu edilen gol gelmeyince 2-0 yenilip Federasyon Kupası'na yarı finalde veda etmiş oldular. Sergio Aguero ve Claudio Bravo dışında takımda önemli bir eksik yok. TD Pep Guardiola'nın aklı pek Watford maçında değil gibi... "Arsenal saha içinde kazanarak finale çıkmayı hak etti ancak saha dışındaki davranışlarını pek saygıyla karşılayamayacağım." açıklamasında bulundu. Avrupa kupalarına katılamama durumu CAS'tan dönen ve rahat bir nefes alan Manchester City için, içlerinde Arsenal'in de bulunduğu 8 takımın "ceza devam etmeli" yönünde baskı yaptığı iddia edilmişti. 15 Aralık'ta Mikel Arteta, Pep Guardiola'nın yanında Arsenal'e karşı mücadele etmiş, maçtan sonraki 1 hafta içinde ise Arsenal'le anlaşmıştı. Guardiola o zaman, Arteta gitmek isterse hayır demeyeceğini ancak kendilerine hiç danışılmamasını anlamadığını belirtmişti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Watford'ın ligdeki son 5 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Manchester City'nin ligdeki son 8 maçının 7'si "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 7 maç "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City Kazanır" oldu! %25'lik kesim deplasman ekibinin kalitesiyle sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

Ligin bitimine iki hafta kaldı. Pandemiden sonra 7 puan toplayabilen Watford halen düşme tehlikesini yaşıyor. Bu hafta City ile oynayacak olmaları elbette şanssızlık. City belki şampiyonluğu kaybetti ama son maçlarda skor üretme konusunda herhangi bir motivasyon kaybı yaşamadı. Takım bahsini bir kenara koyup gollere yönelmek gerek.