Watford-Newcastle United: 2-1

Skorer - Premier Lig'de son haftalarda alt sıralarda kıyasıya çekişme yaşanıyor...

Sıkıntılı durumdaki Watford kendi sahasında 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Newcastle United'ı 2-1 yendi.

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24'te Dwight Gayle'ın golüne engel olamayan ev sahibi ekip, 52'de Deeney'in penaltı golüyle skora denge getirdi: 1-1. 82'de kazanılan penaltı atışını yine gole çeviren Deeney takımına çok kritik galibiyeti getirdi: 2-1.

Bu sonuçla Watford puanını 34'e yükseltirken, Newcastle 43 puanda kaldı.

Michail Antonio'dan tam 4 gol

Günün diğer maçında West Ham United deplasmanda Norwich'i 4-0'lık skorla devirdi. Bu sonuçla Premier Lig'e veda eden ilk takım Norwich City oldu.

Konuk ekip West Ham United, Michail Antonio'nun 11, 45 1, 54 ve 74. dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Üst üste 7. yenilgisini yaşayan ve 21 puanla son sırada bulunan Norwich City'nin bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.