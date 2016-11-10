Wembley'de tarihi randevuda hakem Cüneyt Çakır

Futbol tarihinde 144 yıl önce milli maç geleneğini başlatan İngiltere ve İskoçya, yarın ezeli rekabette 113. kez karşı karşıya gelecek.



F Grubu'ndaki ilk üç maçında Slovakya ve Malta'yı yenen, Slovenya ile berabere kalarak 7 puanla lider durumda bulunan İngiltere, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası elemelerinin dördüncü haftasında, 4 puanla 4. sırada yer alan İskoçya'yı 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda ağırlayacak.



İskoçya'nın Glasgow kentinde 30 Kasım 1872 yılında futbol tarihinin ilk milli maçını oynayan İngiltere ve İskoçya, 113. kez karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin 47, İskoçya'nın 41 kez sahadan galibiyetle ayrıldığı rekabette, ilk karşılaşmada da dahil olmak üzere 24 maç berabere sona erdi.



Rakibine karşı yaptığı ilk 13 maçın sadece ikisinde sahadan galibiyetle ayrılan İngiltere, Büyük Britanya'yı oluşturan ülkelerin mücadele ettiği turnuvada 15 Nisan 1961 tarihinde oynanan maçı 9-3 kazanarak rekabetteki en farklı galibiyete ulaştı.



İki takım, 144 yıllık rekabetlerinde UEFA ve FIFA'nın organize ettiği turnuvalarda üç kez karşılaştı. İngiltere, ev sahipliği yaptığı 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup maçında İskoçya'yı Shearer ve Gascoigne'in golleriyle 2-0 yendi.



2000 Avrupa Futbol Şampiyonası bileti almak için play-off turu ilk maçında rakibini deplasmanda 2-0 yenen İngiltere, Wembley Stadı'nda ikinci mücadeleyi 1-0 kaybetse de şampiyonaya katılma hakkını elde etti.



Gruplarda Almanya, Azerbaycan ve Belçika ile birlikte gol yemeyen 4 ülkeden biri olan İngiltere, 2013 ve 2014 yıllarında İskoçya ile oynadığı iki dostluk maçını da kazandı.



"Gelincik" krizi aşılamadı

Birleşik Krallık askerlerinin anılmasının sembolü haline gelen gelincik sembolünün yer aldığı formayla oynamak isteyen İngiltere, FIFA ile yaşadığı gerginlikte geri adım atmadı.



FIFA, İngiliz ve İskoç milli futbol takımlarında forma giyen oyuncuların formalarında gelincik sembolünün yer alması talebini reddetti. Karara tepki gösteren iki ülkenin futbol federasyonları, sahaya üzerinde gelincik sembolü olan siyah pazubentle çıkacaklarını açıkladı.



İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda yaptığı konuşmada, FIFA'nın son dönemde yaşadığı krizlere göndermelerde bulunmuş, "FIFA'nın takındığı tavır kesinlikle çok çirkin. Futbolcularımız, bizim güvenliğimiz için hayatlarını feda eden askerlerimizi hatırlamak ve onlara saygılarını göstermek istiyor. Bunu yapabilmeleri gerekir. Futbolcularımızın gelincik çiçeği sembolü taşımalarına izin verilmesini istiyoruz. Bize ne yapacağımızı söylemek yerine FIFA önce kendi sorunlarını çözsün." demişti.



Birleşik Krallık'ta her yıl 11 Kasım'da savaşlarda ölen ve yaralanan askerler anılıyor. Britanya halkı, kasım ayı boyunca yakasına anma gününün simgesi olan gelincik broşları takıyor. FIFA, maçlarda siyasi, dini ve reklam içeren mesajların ya da simgelerin futbolcuların üzerinde bulunmasına izin vermiyor.



Çakır düdük çalacak

İngiltere ile İskoçya arasındaki 113. randevuyu FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.



Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak.

