Werder Bremen - Bayer Leverkusen: 1-4

Bayer Leverkusen deplasmanda Werder Bremen'i farklı geçti. Bayer Leverkusen sahadan 4-1 galip ayrılarak galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

Bayern Leverkusen'de golleri 28 ve 33. dakikalar da Kai Havertz, 61.dakikada Weiser ve 78.dakikada Kerem Demrbay kaydetti. Werder Bremen'in tek golünü 30. dakikada Gebre Selasie attı.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 50 yaptı ve ilk dört sıra ile puan farkının açılmasına izin vermedi. Werder Bremen ise 18 puanla 17.sırada kalırken üst üste 7. kez sahasında mağlup oldu ve Bundesliga tarihindeki en kötü iç saha performansını sürdürdü.

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