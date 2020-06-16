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16.06.2020 - 21:31 | | DHA

Werder Bremen - Bayern Münih: 0-1

Bundesliga'da 32. haftasında Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanına çıktı. Maçı 1-0 kazanan Bayern Münih 30. şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Bayern üst üste 8. kez şampiyon oldu.

Werder Bremen - Bayern Münih: 0-1
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Almanya Bundesliganın 32nci haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup ederek üst üste 8, toplamda 30uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Bundesliganın 32nci haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen'e konuk oldu. Weser Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip 43üncü dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bavyera temsilcisi, bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala üst üste 8inci, toplamda 30uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan Bayern Münih'ten Alphonse Davies, karşılaşmanın 79uncu dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

İLK 11'LER

Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl, Eggestein, Vogt, Klaassen, Osako, Raschica, Bittencourt

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski

Werder Bremen - Bayern Münih: 0-1

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