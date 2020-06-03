 Werder Bremen - E. Frankfurt maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

Küme düşme hattının en sıcak yerinde yer alan Werder Bremen, son 3 lig maçında 1 gol bile yemedi! Salgın arasında ayağındaki sakatlığı çözen kaleci Jiri Pavlenka takımın bir anda en büyük güvencesi oldu... Schalke galibiyetinin mimarları Leonardo Bittencourt ve Milot Rashica'nın maç saatine kadar hazır olmaları bekleniyor ancak Nuri Şahin'den kötü haber geldi. Türk oyuncunun yaşadığı kalça sakatlığından dolayı sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi... Milli oyuncumuz Ömer Toprak hakkında ise sevindirici bir haber aldık. Takımla çalışmalara önümüzdeki hafta sonu başlayacak ve 7-10 gün içinde de kadroda yer alabilecek.

Frankfurt ise müthiş bir dominasyon sergilediği Freiburg maçından sadece 1 puanla ayrılmıştı, geçtiğimiz hafta sonu ise Wolfsburg deplasmanında 2-1 kazanmayı başardılar ancak orta sahadan Lucas Torro gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düştü. Torro dışında haberler oldukça pozitif... Gelson Fernandes ile Bas Dost kenardan da olsa takıma katkı vermeye başladılar. Hatta Bas Dost, Wolfsburg maçında galibiyeti getiren golün asistini yaptı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- E. Frankfurt'un ligdeki son 8 maçı "2.5 ÜST" oldu.

- W. Bremen ligdeki son 11 iç saha maçında galibiyet elde edemedi! (3 beraberlik - 8 mağlubiyet)

- İki takım arasında Weser-Stadion'da oynanan son 3 lig maçı hem "KG VAR" oldu hem de "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %16'lık kesim taraf bahsinden kaçmış ve maçta 3 gol beklemeyi daha mantıklı bulmuş... %14'lük kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

BERKAY TOKGÖZ’ÜN YORUMU

Schalke 04 deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönen Werder Bremen erteleme maçında ligin orta sıradaki ekiplerinden E.Frankfurt’u ağırlıyor. Ev sahibi ekibin kazanması durumda alt taraftaki işler oldukça kızışacak. Frankfurt daha iyi bir ekip olsa da ihtiyacı olan takım Werder Bremen. Karşılaşmanın oldukça sert ve dengeli geçmesini bekliyorum. Kuponlarda yer alması gereken öncelikli tercihim 3.5 ALT.