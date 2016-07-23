23.07.2016 - 21:24 | | İSTANBUL (AA)
West Ham United - Karlsruher: 3-0
Milli futbolcu Gökhan Töre'nin forma giydiği West Ham United, hazırlık maçında Karlsruher'i 3-0 yendi.
Milli futbolcu Gökhan Töre'nin forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, hazırlık maçında Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Karlsruher'i 3-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıkları sürdüren West Ham United, Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Franz-Fekete Stadı'nda Karlsruher ile karşı karşıya geldi.
West Ham United, ilk yarısını 2-0 üstün kapattığı karşılaşmayı 3-0 kazandı. Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı Kuzey Londra ekibinin gollerini 9. dakikada Andy Carroll, 17. dakikada yeni transfer Sofiane Feghouli ve 80. dakikada Ashley Fletcher kaydetti.
West Ham United'ın Beşiktaş'tan bir sezonluğuna kiraladığı milli futbolcu Gökhan Töre, karşılaşmada 64 dakika mücadele etti.