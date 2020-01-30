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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri West Ham United-Liverpool: 0-2
30.01.2020 - 00:49 | | MANCHESTER (AA)

West Ham United-Liverpool: 0-2

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, deplasmanda West Ham United'ı 2-0 yenerek yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.

West Ham United-Liverpool: 0-2
West Ham United-Liverpool maçından en özel anlar...
West Ham United-Liverpool maçından en özel anlar...
West Ham United-Liverpool maçından en özel anlar...
West Ham United-Liverpool maçından en özel anlar...Haberin Tüm Fotoğrafları

Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan lider Liverpool, West Ham United'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Liverpool, 35. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da atak oyununu devam ettiren Liverpool 52. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'ın attığı golle maçı 2-0 kazandı.

Ligde üst üste 14. galibiyetini alarak puanını 70'e yükselten Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 19'a çıkarırken, West Ham United ise 23 puanda kaldı.

West Ham United-Liverpool: 0-2

 

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