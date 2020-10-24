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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri West Ham United-Manchester City: 1-1
24.10.2020 - 17:42 | | ANKARA (AA) -

West Ham United-Manchester City: 1-1

Premier Lig'de şampiyonluk adayı Manchester City rakip sahada West Ham United'a takıldı: 1-1.

West Ham United-Manchester City: 1-1
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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.

Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi West Ham United, 18. dakikada Michail Antonio'nun ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 51. dakikada Phil Foden'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Manchester City ve West Ham United ligde 8 puana yükseldi.

West Ham United-Manchester City: 1-1

 

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