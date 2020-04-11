West Ham United'da maaÅŸ ertelemesi kabul edildi!

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da futbolcular ile teknik heyet, maaÅŸlarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ertelenmesini kabul etti.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu ekonomik ÅŸartlar nedeniyle bazÄ± Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, futbolcular ve teknik heyetin maaÅŸlarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ligler tekrar baÅŸlayana kadar ertelenmesi konusunda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca teknik direktÃ¶r David Moyes'in maaÅŸÄ±nda yÃ¼zde 30 indirime gidileceÄŸi duyuruldu.

KulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ise maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmeye devam edileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

Premier Lig'de West Ham United'dan Ã¶nce Southampton'da futbolcularÄ±n maaÅŸlarÄ± kÄ±smi olarak ertelenmiÅŸti.

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