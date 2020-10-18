West Ham United'dan inanılmaz dönüş! Tottenham yıkıldı...

Milli Takım arasına Manchester United'ı 6-1 gibi farklı bir skorla yenerek giren Tottenham Hotspur, derbide West Ham United'a takıldı. 3-0 geriye düşen West Ham United sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Tottenham, 1. dakikada Son Heung-Min'in golüyle 1-0 öne geçti.

Harry Kane, golün asistini yaparken; 8. dakikada bu kez roller değişti. Son Heung-Min'in asistinde Harry Kane, ceza sahası dışından şık bir vuruşla ağları havalandırdı.

16. dakikada Harry Kane 2. kez sahneye çıktı. Reguilon'un soldan ortasını arka direkte kafayla ağlarla buluşturan Kane, takımını 3-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Gareth Bale, 72. dakikada Steven Bergwijn'in yerine oyuna girerken; 7 yıl 152 gün sonra eski takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

Harry Kane'in 80. dakikadaki şutu direkten dönerken; aynı dakikada Son Heung-Min'in oyundan çıkması maçın kaderini değiştirdi. 2 dakika sonra West Ham United'ın golü geldi. Cresswell'in ceza sahası sol yan çizgisi yakınından kullandığı serbestv uruşta Balbuena kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

85'te sağdan kaleye gönderilen topu Sanchez kendi ağlarına gönderdi.

Maçta son sözü Manuel Lanzini söyledi. Arjantinli, ceza yayının yaklaşık 3 metre gerisinden topa müthiş vurdu ve meşin yuvarlağı sağ 90'dan ağlarla buluşturdu.

Karşılaşma da bu golle sona erdi. Bu sonucun ardından Tottenham puanını 8'e West Ham United ise 7'ye çıkardı.