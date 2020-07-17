West Ham - Watford maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Newcastle beraberliği ve Burnley yenilgisi sonrası Norwich deplasmanına giden West Ham, Michail Antonio'nun 4 golüyle yıldızlaştığı maçta 3 puanı cebe atıp kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet elde etmişti. Son 4 maça 6 gol sığdıran Antonio müthiş formda, koronavirüs salgını arasından döndükten sonra Sebastien Haller iyice gözden düştü. Arka arkaya oynanan maçlardan sonra 6 günlük ara geldi, TD David Moyes'in bu nedenle kadroda pek değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Uzun süredir sakat olan Robert Snodgrass ve son 4 maçı pas geçen Felipe Anderson dışında takımda önemli bir eksik yok.

Norwich ve Newcastle galibiyetleriyle nefes alan Watford, Premier Lig'de kalmak için kendisi adına oldukça kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Aynı puanda olduğu West Ham'ın averaj olarak 6 gol de gerisinde... Manchester City ve Arsenal diye giden zorlu fikstür öncesi tüm hesaplar 3 puan üzerine! Sakatlıkları devam eden Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success bir kez daha maç kadrosunda yer almayacaklar. TD Nigel Pearson; "Özel bir maça, büyük anlamı olan bir maça çıkacağız. Sakin kalmalı ve arzumuzdan ödün vermeden 3 puanı almalıyız..." açıklamasında bulundu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- West Ham'ın ligde oynadığı son 4 maçın 3'ü "2.5 ÜST" bitti.

- Watford deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını gol atamadan kaybetti.

- İki takım arasında oynanan son 3 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "West Ham 1.5 ÜST" oldu! %28'lik kesim taraf bahsi yerine ev sahibi ekibin en az 2 gol atmasını beklemeyi mantıklı bulmuş... %20'lik kesim ise oran yükselterek "İYX/MS1" tercihini kuponlarına koymuş ve West Ham'ın galibiyete ikinci yarıda ulaşacağını düşünüyor.