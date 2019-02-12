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12.02.2019 - 10:52 | | AA

Westbrook rekor kırdı, Thunder kazandı!

Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 120-111 kazandıkları Portland Trail Blazers maçında üst üste 10'uncu "triple double"ını yaparak NBA rekorunu kırdı.

Westbrook rekor kırdı, Thunder kazandı!
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NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları Oklahoma City Thunder ile Portland Trail Blazers arasındaki mücadeleyi, ev sahibi Thunder 120-111 kazandı.

Thunder'da Paul George 47 sayı, 12 ribaunt, 10 asist, RussellWestbrook da 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı.

Westbrook, peş peşe 10. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Wilt Chamberlain'in 1968'den beri elinde tuttuğu lig rekorunu kırdı.

George ile Westbrook, bir NBA maçında 20 veya üstünde sayı atarak "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldular.

Harden serisini 30 maça çıkardı

Houston Rockets, all-star oyuncu kurucusu James Harden'ın 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla oynadığı Dallas Mavericks karşılaşmasından 120-104 galip ayrıldı. Harden böylece arka arkaya 30. maçında 30 veya üstünde sayı kaydetti.

Ev sahibi Rockets'ta Chris Paul 17 sayı, 11 asist, Kenneth Faried 17 sayı, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Gerald Green 19 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic'in 20 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Ersan'dan 12 sayılık katkı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın deplasmanda Chicago Bulls'u 112-99 yendiği maçı, 12 sayı ve 3 ribauntla tamamladı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo ise 29 sayı, 17 ribaunt, 8 asist, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 107-104

Detroit Pistons-Washington Wizards: 121-112

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 99-90

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 127-125

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 99-112

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 120-104

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 130-120

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-111

Denver Nuggets-Miami Heat: 103-87

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