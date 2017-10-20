Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sezonun ilk maçında konuk ettiği New York Knicks'i 105-84 mağlup etti.



NBA'e 3 maçla devam edildi. Chesapeake Energy Arena'da New York Knicks'i ağırlayan Oklahoma City Thunder, seyircisi önünde çıktığı ilk maçta rahat bir oyunun ardından galibiyet elde etti.



Rakibini 21 sayı farkla 105-84 yenen Thunder'da "triple-double" ortalamasıyla geçen sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Russell Westbrook, ilk maçını 21 sayı, 10 ribaunt ve 16 asistle tamamladı. Paul George 28 sayı ve 6 ribauntla skora destek verirken, Carmelo Anthony ise eski takımının potasına 22 sayı bıraktı.



Knicks'te Kristaps Porzingis'in 31 sayı ve 12 ribauntluk "double-double" performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

Clippers zorlanmadı

Aynı kentin takımlarının mücadelesinde, Los Angeles Clippers, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 108-92 yenerek sezona galibiyetle başladı.



Clippers'a galibiyeti getiren oyuncular, 29 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla Blake Griffin ile 14 sayı ve 24 ribauntla DeAndre Jordan oldu. Lakers'ta Brook Lopez 20 sayı ve 6 ribaunt, Larry Nance Jr. 14 sayı ve 12 ribaunt, Jordan Clarkson ise 18 sayıyla oynadı.

Raptors'ı Valanciunas ve Miles taşıdı

Toronto Raptors, Air Canada Centre'da konuk ettiği Chicago Bulls'u 117-100 mağlup ederek ilk maçında taraftarını sevindirdi.

Raptors'ta Jonas Valanciunas 23 sayı ve 15 ribauntla double-double yaparken, CJ Miles 22, Norman Powell ise 15 sayıyla skora destek verdi. Bulls'ta Robin Lopez 18 sayı ve 8 ribaunt, Lauri Markkanen 17 sayı ve 8 ribaunt, Justin Holiday ise 15 sayıyla oynamasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.



NBA'e 10 maçla devam edilecek.

