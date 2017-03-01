NBA'e 6 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, seyircisi önünde oynadığı Utah Jazz mücadelesini 109-106 kazanarak art arda 4. galibiyetini elde etti.

Maçı 43 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, arka arkaya 4'üncü, bu sezon 30'uncu, kariyerinin 67'nci "triple double"ına imza attı.

Westbrook böylece Oscar Robertson (41) ve Wilt Chamberlain'den (31) sonra bir sezonda 30 "triple double" yapan NBA tarihindeki 3. oyuncu oldu.

Bu sezon 5'inci kez 40 sayılık "triple double" yapan 28 yaşındaki basketbolcu, bu alandaki rekorun sahipleri Oscar Robertson ve James Harden'ın arasına katıldı.

Durant sakatlandı, Warriors kaybetti

Washington Wizards, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'ı 112-108 mağlup etti.

Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, takım arkadaşı Zaza Pachulia ile çarpışması sonucu maçın ilk dakikasında sakatlandı ve oyuna dönemedi.

Geçen yıl 73 galibiyet, 9 mağlubiyetle bir NBA sezonunda en fazla galibiyet alan takım" unvanını eline geçiren Warriors, bu sezon 60. maçında 10. yenilgisini yaşadı.

Wizards'ta Markieff Morris 22 sayı, 6 ribaunt, 4 blok ve Bradley Beal 25 sayı, 3 top çalmayla oynadı. John Wall 12 sayı, 19 asist, 6 ribaunt, Marcin Gortat ise 12 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 25 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalma ve Draymon Green'in 14 sayı, 14 asist, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Washington Wizards-Golden State Warriors: 112-108

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 120-113 (uzatmada)

Chicago Bulls-Denver Nuggets: 107-125

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 130-112

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 109-106

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 104-109