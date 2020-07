Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook bu sezon 39. "triple double"ını yaptığı maçta takımının San Antonio Spurs'e 100-95 yenilmesine engel olamadı.



Spurs, konuk olduğu Thunder karşısında maçı son dakikaya kadar geride götürmesine karşın yaptığı güçlü savunma ve son saniyelerde bulduğu kritik sayılarla kazanmayı başardı.



Müsabakanın 3. çeyreğinde 21 sayı geriye düşen Spurs, Kawhi Leonard'ın 28 sayı ve 8 ribaunt, LaMarcus Aldridge'in 14 sayı ve 10 ribaunt, Manu Ginobili'nin de 8 sayı ve 8 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı.



Maçtaki 32 sayı, 15 ribaunt ve 12 asistlik performansıyla bu sezon 39. "triple double"ına ulaşan Russell Westbrook, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962 sezonunda kaydettiği "bir sezonda en çok triple-double" (41) rekoruna bir adım daha yaklaştı.



Robertson'ın 55 yıllık rekorunun kırılması için Thunder'ın normal sezonda kalan 7 maçında Westbrook'un en az 3 "triple-double" daha yapması gerekiyor.

Warriors'tan üst üste 10. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk ettiği Houston Rockets'ı 107-98 yenerek üst üste 10. galibiyetini elde etti.



NBA'de 11 maç oynandı. Batı Konferansı lideri Warriors, Oracle Arena'da oynanan karşılaşmada Houston Rockets'ı 107-98 mağlup etti.



Sezonun 62. galibiyetini alan ev sahibi ekipte 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist yapan Stephen Curry ile 20 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistlik performans sergileyen Klay Thompson galibiyette önemli rol oynadı.



Batı Konferansı'nda 3. sırada bulunan Houston Rockets ise art arda 3. mağlubiyetini yaşadı. Rockets'ta all-star oyuncu James Harden'ın 17 sayı, 12 ribaunt ve 8 asisti mağlubiyeti önlemeye yetmedi.



Cousins'tan eski takımına 37 sayı

Batı Konferansı'nda oynanan maçta New Orleans Pelicans, konuk ettiği Sacramento Kings'i 117-89 yendi.



Şubat ayında 7 yıl formasını giydiği Sacramento Kings'ten New Orleans Pelicans'a takas edilen DeMarcus Cousins, eski takımına karşı oynadığı ilk karşılaşmayı 37 sayı ve 13 ribauntla tamamlayarak "double double" yaptı.



Bu sezonki 33. galibiyetini alan Pelicans'ta Anthony Davis de 19 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi.



Son 8 maçta 6. mağlubiyetini yaşayan Sacramento Kings'te Ben McLemore 15, Buddy Hield ile Skal Labissiere ise 13'er sayı attı.



NBA'e 5 maçla devam edilecek.



Sonuçlar: Toronto Raptors-Indiana Pacers: 111-100

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 122-114

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 122-105

Boston Celtics-Orlando Magic: 117-116

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 108-105

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 99-90

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 117-89

Miami Heat-New York Knicks: 94-98

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 95-100

Utah Jazz-Washington Wizards: 95-88

Golden State Warriors-Houston Rockets: 107-98