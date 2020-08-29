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HaberlerTenis Haberleri Western & Southern Açık'ta finalin adı Djokovic-Raonic
29.08.2020 - 10:25 | | İSTANBUL (AA)

Western & Southern Açık'ta finalin adı Djokovic-Raonic

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Western & Southern Açık turnuvasında finalde Milos Raonic ile karşılaşacak.

Western & Southern Açık'ta finalin adı Djokovic-Raonic
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ABD'de düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Roberto Bautista Agut ile karşılaşan Sırp tenisçi Djokovic, 4-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-1 yenerek 2020'deki yenilmezlik serisini sürdürdü ve adını finale yazdırdı.

Dünya 30 numarası Kanadalı Raonic ise karşılaştığı Stefanos Tsitsipas'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek finalde Djokovic'in rakibi oldu.

Western & Southern Açıkta finalin adı Djokovic-Raonic

 

 

 

 

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