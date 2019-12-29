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29.12.2019 - 19:40 | | DHA

Wilfried Bony, Konyaspor yolunda!

İttifak Holding Konyaspor, forvet oyuncusu Wilfried Bony ile anlaşmaya yakın. Süper Ligde bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve 15 gol ile ligde en az gol atan ekiplerden olan İttifak Holding Konyaspor, Bony ile bu sorunu aşmak istiyor.

Wilfried Bony, Konyaspor yolunda!
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Süper Ligde bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve 15 gol ile ligde en az gol atan ekiplerden olan İttifak Holding Konyaspor, forvet oyuncusu Wilfried Bony ile anlaşmaya yakın.

Yeşil-beyazlıların 31 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fildişi Sahilli golcü oyuncu son olarak 2019 yılının Temmuz ayında İngiltere Championship takımlarından Swanseade forma giymiş ve oynadığı 7 maçta 1 gol kaydetmişti.

Kariyerinde Manchester City, Stoke City, Vitesse gibi takımlarda da forma giyen Fildişi Sahilli tecrübeli golcünün daha önceki transfer dönemlerinde ismi sıkça İstanbulun 3 büyük takımı ile de geçmişti.

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Wilfried Bony, Konyaspor yolunda

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