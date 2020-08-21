Williams F1 Takımı Dorilton Capital'a satıldı

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, satış kararının takım kurucusu Frank Williams dahil bütün Williams Yönetim Kurulu Üyeleri'nin oy birliğiyle alındığı duyuruldu. Açıklamada, Dorilton Capital'ın esnek ve sabırlı bir yatırım tarzı ile şirketler kurma ve geliştirme konusunda güçlü bir geçmişe sahip olduğu, Williams'ın mirasını ve kültürünü korumanın öneminin farkında olduğu belirtildi.

Takımın Williams adı altında yarışmaya devam edeceği ve Dorilton Capital'ın ekip çalışanlarını değiştirme planı olmadığı vurgulandı. Son 3 sezonda başarısız performans gösteren Williams Grand Prix Holding (WGPH) yönetimindeki F1 takımı, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınından sonra ekonomik açıdan zor günler yaşamıştı.

Hisseleri Frankfurt Borsası'nda işlem gören WGPH'nin mayıs ayında açıkladığı 2019 yılı finansal raporuna göre şirket geliri önceki yıla kıyasla 16,3 milyon azalarak 160,2 milyon sterline düşmüş, 2018'de 12,9 milyon olan kar ise geçen yıl 13 milyon sterlin zarara dönmüştü. 1977'de Frank Williams tarafından kurulan F1 takımının, 7 pilotlar ve 9 takımlar şampiyonluğu bulunuyor. Tarihinde 114 yarış birinciliği olan Williams, 2012 İspanya Grand Prix'sinden beri yarış, 1997'den bu yana ise herhangi bir şampiyonluk kazanamadı.