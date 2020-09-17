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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Williem II, Lech Poznan ve Torshavn, 3. ön eleme turuna yükseldi
17.09.2020 - 01:41 | | AA

Williem II, Lech Poznan ve Torshavn, 3. ön eleme turuna yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Williem II, Polonya'nın Lech Poznan ve Faroe Adaları'nın Torshavn takımları, 3. ön eleme turuna yükseldi.

Williem II, Lech Poznan ve Torshavn, 3. ön eleme turuna yükseldi
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu, bugün oynanan 3 karşılaşmayla başladı.

Tek maç eleme sistemindeki müsabakalarda, Lüksemburg ekibi Niedercorn'u 5-0 mağlup eden Williem II, İsveç temsilcisi Hammarby'yi 3-0 yenen Lech Poznan, Galler takımı The New Saints'i penaltılarla 5-4 geçen Torshavn, bir üst tura kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu, yarın oynanacak 43 karşılaşma ile tamamlanacak.

Williem II, Lech Poznan ve Torshavn, 3. ön eleme turuna yükseldi

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