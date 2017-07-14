Wizards, Otto Porter kadrosuna kattı! 4 yıllık 106 milyon dolar...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers ve Denver Nuggets kadrosuna takviye yaparken Washington Wizards ise Otto Porter ile sözleşme yeniledi.



Lakers'tan yapılan açıklamada, 4 yıl Detroit Pistons forması giymesinin ardından sözleşmesinin bitimiyle serbest kalan Kentavious Caldwell-Pope ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.



24 yaşındaki şutör, geçen sezon Pistons formasıyla çıktığı 76 maçta 13,8 sayı, 3,3 ribaunt, 2,5 asist ve 1,2 top çalma ortalamasıyla oynadı.



Denver Nuggets ise 4 sezon Atlanta Hawks'ta oynamasının ardından boşa çıkan Paul Millsap ile sözleşme imzaladığını duyurdu.



Hawks'ta 297 karşılaşmada 17,4 sayı, 8,3 ribaunt, 3,3 asist, 1,67 top çalma ve 1,17 blok ortalamasıyla forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında her sezon Doğu Konferansı'nda All-Star Takımı'na seçilmişti.



Washington Wizards ise sözleşmesi sona eren oyuncusu Otto Porter ile 4 sezonluğuna 106 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.



Takımda en çok kazanan oyuncular arasına giren 24 yaşındaki Porter, geçen sezon 13,4 sayı, 6,4 ribaunt ve 1,5 top çalmalık performans sergilemişti.