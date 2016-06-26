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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Wolfsburg, PSV Eindhoven'dan Jeffrey Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
26.06.2016 - 16:44 | | AA

Wolfsburg, PSV Eindhoven'dan Jeffrey Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarındanWolfsburg, Hollanda'nın PSV Eindhoven kulübünün 24 yaşındaki oyuncusu Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattı.

Wolfsburg, PSV Eindhoven'dan Jeffrey Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Bruma ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaşma yapıldığı bildirildi.

Jeffrey Bruma'nın bonservis ücreti hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak Alman basını, Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen savunma oyuncusu için PSV'ye 15 milyon avro ödendiğini öne sürdü.

PSV Eindhoven ile geçen sezon toplam 43 maçta görev yapan ve lig şampiyonluğu yaşayan Bruma, İngiltere'nin Chelsea ve Leicester City ile Almanya'nın Hamburg takımlarında da forma giymişti.

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