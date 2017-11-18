Wolfsburg, Yunus Mallı'nın golleriyle kazandı

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 12. haftasında Wolfsburg, milli futbolcu Yunus Mallı'nın iki gol attığı maçta Freiburg'u 3-1 mağlup etti.



Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Wolfsburg, ilk yarıyı 3. dakikada Yannick Gerhardt ve 29 dakikada milli futbolcu Yunus Mallı'nın golleriyle 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Freiburg, 68. dakikada Bartosz Kapustka'nın topu ağlara göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi.



Çabuk toparlanan ev sahibi ekipte Yunus Mallı, 70. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve fileleri havalandırarak takımını 3-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Wolfsburg, sahadan 3-1 galip ayrıldı.



Ligin 11. haftasında Hertha Berlin karşısında ağları sarsan Yunus Mallı, 90 dakika sahada kaldığı bu maçın ardından gol sayısını 3'e çıkardı.





Leipzig ve Hoffenheim rakiplerini yenemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Bayer Leverkusen karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.



Leipzig'in gollerini 13. dakikada Timo Werner (penaltıdan) ve 54. dakikada Emil Forsberg (penaltıdan) attı. Ev sahibi ekibin golleri ise 44. dakikada Leon Bailey ve 74. dakikada Kevin Volland'dan geldi.



Bayer Leverkusen, Benjamin Henrichs'in 52. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından kalan süreyi 10 kişi tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim ise son dakikalarda bulduğu golle konuk ettiği Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.



Rhein Neckar Arena'da oynanan karşılaşmada konuk ekip Eintracht Frankfurt, Kevin-Prince Boateng'in golüyle 1-0 öne geçti. Özellikle ikinci yarıda topa daha fazla sahip olan Hoffenheim, 90+1'inci dakikada Mark Uth'un meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle skoru 1-1'e getirdi ve mücadeleden 1 puanla ayrıldı.



Ev sahibi ekipte Türk kökenli Alman futbolcu Kerem Demirbay, 90 dakika forma giydi. Hoffenheim puanı 20'ye, Eintracht Frakfurt ise 19'a çıkarttı.



Bundesliga'da günün diğer maçlarında Bayern Münih, ağırladığı Augsburg'u 3-0 yenerken Mainz 05 de konuk ettiği Köln'ü 1-0 mağlup etti.