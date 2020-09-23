Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Wolverhampton, Semedo'yu transfer etti
23.09.2020 - 13:49 | | ANKARA (AA) -

Wolverhampton, Semedo'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Barcelona forması giyen Portekizli oyuncu Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.

ABONE OL

 

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Nelson Semedo'nun bonservisi konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli milli oyuncu ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Kulübe verdiği katkılar nedeniyle 26 yaşındaki oyuncu için teşekkür mesajı yayımlayan Barcelona ise oyuncunun bonservisi için 30 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini ve sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi halinde 10 milyon avro daha ek ödeme yapılacağını duyurdu.

Matija Sarkic, Fabio Silva, Marcal, Vitinha ve Ki-Jana Hoever'ın ardından Samedo, Wolverhampton'ın yaz dönemindeki 6. transferi oldu. Portekiz Milli Takımı'nda 14 maça çıkan sağ bek oyuncusu, Barcelona formasıyla 124 karşılaşmada 2 gole imza attı.

Wolverhampton, Semedoyu transfer etti

 

TFF 2. Lig'de müthiş gol sosyal medyada gündem oldu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Takımlarımızın tur gecesi D-Smart'ta!
    Takımlarımızın tur gecesi D-Smart'ta!
  2. Son dakika | Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek
    Son dakika | Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek
  3. Son dakika | TRT Spor Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
    Son dakika | TRT Spor Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
  4. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor
    UEFA Süper Kupa sahibini buluyor
  5. Alexander Sörloth, Süper Lig'e damga vurdu
    Alexander Sörloth, Süper Lig'e damga vurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muhammet Gönülaçar, Kocaelispor'da

Muhammet Gönülaçar, Kocaelispor'da

Leeds, Llorente'nin bonservisi için Sociedad'la anlaştı

Leeds, Llorente'nin bonservisi için Sociedad'la anlaştı

Transfer haberleri | Beşiktaş, Aboubakar'ı İstanbul'a getiriyor!

Transfer haberleri | Beşiktaş, Aboubakar'ı İstanbul'a getiriyor!

Son dakika | Sörloth'un yıllık ücreti belli oldu

Son dakika | Sörloth'un yıllık ücreti belli oldu

Sıradaki Haber