Wolverhampton - Sevilla maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Premier Lig'i 7. sırada bitiren Wolves, UEFA Avrupa Ligi'nin bir önceki turunda Olympiakos'u kupa dışına itip adını çeyrek finale yazdırmıştı. 17 yaşındaki genç stoper Christian Marques'i Almanya'ya gelen kafile arasında gördük. Jonny'nin Olympiakos maçındaki sakatlığı sonrası 18 yaşındaki Lewis Richards da aynı şekilde kadroda yerini alan bir diğer isim oldu. Daniel Podence cezalı, hücumda "Raul Jimenez & Diogo Jota" ikilisini izleyeceğiz. Adama Traore ise yedek kuvvet olarak bekleyecek.

Koronavirüs salgını arasından döndükten sonra La Liga'da çıktığı 11 maçı kaybetmeyen ve sezonu 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Sevilla, gözünü Avrupa Ligi şampiyonluğuna dikmiş durumda... Sol bek Sergio Reguilon'un kiralık sözleşmesi uzatıldı, Ever Banega "Kupayla veda edeceğim" dedi ve ayrılığını öteledi. Herkes tek hedefe odaklanmış, şampiyonluğu istiyor. Karantina sürecindeki Nemanja Gudelj dışında takımda eksik yok. Tomas Vaclik eldivenleri Yassine Bounou'ya emanet emişti, Faslı kaleci son 4 maçta kalesini gole kapattı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Wolves son 7 resmi maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Sevilla son 18 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi! (9 galibiyet - 9 beraberlik)

- Wolves bu sezon çıktığı 10 Avrupa Ligi maçında %50 topla oynama yüzdesi yakalarken, Sevilla'nın 9 maçta kayıtlara geçen topla oynama yüzdesi %66 oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sevilla Kazanır" oldu! %38'lik son 18 resmi maçını kaybetmeyen, son 7 maçının ise 6'sını kazanan İspanyol temsilcisine güveniyor... %12'lik kesim ise "1.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 2 gol çıkacağını düşünüyor.